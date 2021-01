The Lincoln Lawyer: Netflix mette in produzione la serie di David E. Kelley

Netflix ha ordinato la prima stagione della serie The Lincoln Lawyer, firmata da David E. Kelley e ispirata ai romanzi crime di Michael Connelly, Manuel Garcia-Rulfo sarà il protagonista.

Dopo che CBS ha abbandonato il progetto, Netflix subentra nella produzione dell'adattamento di The Lincoln Lawyer firmato da David E. Kelley ordinando una serie tv.

La serie in lavorazione è basata sulla serie crime dello scrittore Michael Connelly. per onorare le origini latine del protagonista dei romanzi, Manuel Garcia-Rulfo è stato ingaggiato per interpretare il protagonista Mickey Haller. Nel 2011, a interpretare il ruolo del film di Brad Furman, era il premio Oscar Matthew McConaughey, mentre nella versione CBS sarebbe dovuto essere Logan Marshall-Green.

Basata sul secondo romanzo della serie di The Lincoln Lawyer, The Brass Verdict (in italiano La lista), la prima stagione della serie Netflix, composta da 10 episodi della durata di un'ora ciascuno, ruoterà attorno a Mickey Haller (Garcia-Rulfo), idealista iconoclasta che gestisce la sua attività di avvocato sulla sua Town Car, l'autovettura prodotta dalla Lincoln. L'uomo si occupa di casi piccoli e grandi nella città di Los Angeles.

Alla guida del progetto ci sarà David E. Kelley, produttore esecutivo e sceneggiatore dello show, insieme a Ted Humphrey, che sarà lo showrunner.