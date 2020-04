The Lighthouse: nel film con Robert Pattinson era prevista un'erezione, dice il regista

Il regista di The Lighthouse, ha svelato che nel film di Robert Pattinson era prevista un'erezione in scena: un dettaglio che i produttori non gli hanno consentito di tenere.

The Lighthouse: un momento sul set

Robert Eggers, regista di The Lighthouse, ha svelato un dettaglio che i produttori non gli hanno consentito di tenere nel film con Robert Pattinson, ovvero una sequenza esplicita in cui si vedeva chiaramente un pene in erezione. Un dettaglio che i produttori non gli hanno permesso di mostrare, nonostante le numerose concessioni accordate.

Come riportato da IndieWire, il cineasta ha partecipato a un Q&A promosso dalla società Film Independent, principalmente per parlare del suo nuovo progetto, che è stato bloccato una settimana prima dell'inizio delle riprese, ma si è anche pronunciato sulla sua conturbante opera seconda, che contiene alcune delle scene più hot viste nel 2019. Il regista, che godeva di un notevole credito con la casa di produzione A24, afferma di aver presentato la sceneggiatura insieme a dei riferimenti visivi: "C'è voluto un po' per convincerli a farmelo girare in pellicola e in bianco e nero, e c'erano anche dei nudi frontali, con un'erezione, e mi dissero che potevo fare una stramberia in bianco e nero, ma non poteva essere un film con il visto NC-17." Quella dicitura corrisponde al nostro divieto ai minori di 18 anni, e comporta un'uscita molto limitata poiché le principali catene di multiplex rifiutano di proiettare film con quel visto. Eggers dice anche di non essersi opposto alla decisione: "Mi sembrava uno scambio equo, perché se accetti di fare un film come questo verrà fuori qualcosa che è difficile da descrivere."

The Lighthouse: un instant cult o un grande bluff?

Un primo piano di Willem Dafoe

The Lighthouse, il secondo lungometraggio di Robert Eggers dopo il successo di The Witch, è la storia di due uomini (Willem Dafoe e Robert Pattinson) incaricati di sorvegliare un faro per un periodo limitato, e che devono fare i conti con un'atmosfera sempre più paranormale, malsana e paranoica. Il film ha esordito al Festival di Cannes, nella Quinzaine des Réalisateurs, ed è stato presentato anche in altri festival prestigiosi come Toronto, San Sebastián, Zurigo e Londra. È uscito nelle sale americane lo scorso ottobre, e ad oggi ha incassato 18 milioni di dollari nel mondo, più del quadruplo del budget. In Italia è ancora inedito.