The LEGO Movie 2: il trailer internazionale mostra l'invasione aliena

The LEGO Movie 2 - Una nuova avventura debutterà nelle sale cinematografiche nel mese di febbraio e, nell'attesa, online è apparso un nuovo trailer in cui sono presenti alcune sequenze inedite, tra cui una scena estesa dell'invasione aliena e dei momenti con protagonisti Superman, Wonder Woman e Lanterna Verde.

Ecco il video:

Gli eventi raccontati mostreranno gli eroi di Bricksburg alle prese con degli invasori appartenenti al mondo dei LEGO DUPLO provenienti dallo spazio. La battaglia per sconfiggerli e restabilire l'armonia nell'universo LEGO obbligherà Emmet, Lucy, Batman e i loro amici a viaggiare verso mondi distanti e inseplorati, tra cui una galassia dove tutto è un musical. L'avventura metterà alla prova il loro coraggio, creatività e abilità nella costruzione con i mattoncini, svelando inoltre quanto siano tutti realmente speciali.

La nuova avventura dei simpatici personaggi è diretta da Mike Mitchell e prodotta da Phil Lord, Chris Miller, Dan Lin e Roy Lee.

Il lungometraggio arriverà nei cinema italiani nel mese di febbraio 2019.