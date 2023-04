The Last Voyage of the Demeter: il trailer del film sulle origini di Dracula

Il trailer di The Last Voyage of the Demeter regala le prime sequenze del terrificante film ispirato alla storia di Dracula di Bram Stoker.

The Last Voyage of the Demeter è il nuovo film horror che si ispira alla storia di Dracula e online è stato condiviso il trailer che mostra le prime terrificanti scene del progetto in arrivo nei cinema americani ad agosto.

Nel video si vede infatti cosa accade a bordo di una nave in viaggio con destinazione Londra per trasportare cinquanta casse di legno. L'equipaggio deve però fare i conti con degli eventi sovrannaturali che di notte seminano terrore e morte.

Il film horror Last Voyage of the Demeter è diretto dal regista André Øvredal ed è ispirato al classico di Bram Stoker, in particolare al racconto del viaggio in nave del Conte Dracula in una bara dalla Transilvania all'Inghilterra. Nel romanzo, il Conte dorme di giorno in una bara che contiene terra speciale e si nutre di notte decimando l'equipaggio del cargo. All'arrivo in Inghilterra, l'intero equipaggio è scomparso e sulla nave viene rinvenuto solo il cadavere del Capitano.

Bragi Schut ha firmato la prima bozza dello script poi rimaneggiata da Zak Olkewicz.

A interpretare il Comandante del Demeter è la star de Il trono di spade Liam Cunningham, David Dastmalchian è Wojchek, il nostromo. Aisling Franciosi interpreta Anna, personaggio originale inventato per il film, Jon Jon Briones è il cuoco della nave e Stefan Kapicic e Nikolai Nikolaeff interpretano due marinai. Nel cast anche Martin Furulund e Chris Walley ad affiancare Corey Hawkins e Javier Botet che interpreta il Conte Dracula.