The Last of Us: la versione steelbook 4K Ultra HD della serie HBO è scesa di prezzo su Amazon

Il grande successo cross medium di The Last of Us

The Last of Us nasce come videogioco sviluppato da Naughtydog sotto la guida di Neil Druckmann e Bruce Straley. Inutile ribadire l'immane successo che ha riscosso su console in tutto il mondo, confermandosi come vero e proprio capolavoro e cult immortale, ancora oggi citatissimo, poi seguito da un sequel con la stessa sorte pop. Da tutto ciò l'idea di trasporlo in serie tv e la conseguente risposta di un pubblico, ancora più grande e meno di nicchia, che ha apprezzato fin da subito un progetto rivelatosi qualitativamente alto ed estremamente in linea coi gusti contemporanei.

La storia di Ellie e Joel, quindi, è nuovamente riuscita a far breccia nel pubblico planetario, gettando le basi di un viaggio sul piccolo schermo estremamente coerente con le sue origini videoludiche, e allo stesso tempo differente, unico e curassimo. La grande attesa nei confronti della seconda stagione è immensa.

