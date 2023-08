The Last of Us: il regista è aperto ad eventuali spin-off della serie HBO

Craig Mazin, co-regista e co-sceneggiatore di The Last of Us per HBO, si è detto aperto all'arrivo di eventuali spin-off della serie tratta dal videogame Playstation, anche se al momento è pienamente concentrato sulle prossime stagioni.

Parlando con The Wrap, Mazin ha dichiarato di essere favorevole agli spin-off "in linea di principio" e, sebbene non ne abbia discusso con Neil Druckmann, ritiene che anche il suo co-creatore "sarebbe interessato".

"_Non ne abbiamo parlato in modo specifico perché siamo molto concentrati sulla narrazione principale. Non sono contrario all'idea di altri show che possano attingere da questi personaggi o da quel mondo. Non so quanto altro Last of Us ci sia da estrapolare. Voglio dire, queste serie sono così grandi che sto impiegando uno dei pochi decenni preziosi che mi restano per raccontare questa storia.

Ma in linea di principio non ho alcun problema. E sono sicuro che anche Neil sarebbe interessato. Se ci fosse qualcosa di sensato, non vedo perché no. La mia grande speranza è che, se ci sarà qualcosa del genere, sia fatto con la stessa cura, rispetto e amore che stiamo applicando a questa serie in questo momento_".

The Last of Us 2 non arriverà prima del 2025, incertezze sulla stagione 3

Al momento i lavori di pre-produzione sulla Stagione 2 di The Last of Us sono bloccati dagli scioperi in corso a Hollywood, quindi è improbabile l'arrivo di nuovi episodi prima del 2025 almeno.