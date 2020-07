The Last of Us: la serie HBO potrebbe raccontare la storia di Anna, la madre di Ellie?

Un recente commento di Neil Druckmann suggerisce che la serie tv di The Last of Us potrebbe introdurre il personaggio di Anna, la madre di Ellie.

Un recente commento di Neil Druckmann suggerisce che la versione televisiva di The Last of Us potrebbe introdurre il personaggio di Anna, la madre di Ellie. Il creatore del franchise videoludico della Naughty Dog è stato intervistato, insieme agli attori Ashley Johnson e Troy Baker, all'interno di un podcast interamente dedicato agli spoiler del nuovo gioco, e verso la fine si è parlato del fatto che per molto tempo, prima dell'uscita ufficiale, molti fan pensassero che Abby fosse in realtà Anna.

La risposta di Druckmann: "Sì, adesso non mi ricordo più se fosse intenzionale o meno all'inizio, ma siamo riusciti a cavalcare l'onda fino alla fine. Quella di Anna è una storia che spero di riuscire a raccontare prima o poi, vedremo con che modalità e in quale medium." Nulla di definitivo, quindi, ma si può supporre che una delle opzioni sia l'adattamento televisivo che andrà in onda su HBO, dato che il formato più lungo sarebbe ideale per approfondire aspetti poco o per nulla esplorati nel gioco.

Al momento non ci sono dettagli precisi sugli eventi coperti da The Last of Us in TV, né su chi potrebbe interpretare i protagonisti. Troy Baker, che ha prestato il corpo e la voce a Joel in entrambi i giochi, ha dichiarato di essere favorevole al possibile casting di Josh Brolin, salvo poi precisare che un altro attore potrebbe sorprenderlo di più e aggiungere qualcosa al personaggio. Maisie Williams si era detta interessata al ruolo di Ellie quando era in lavorazione un adattamento cinematografico, che a detta del produttore Sam Raimi non andò in porto a causa di divergenze creative tra la Sony e Neil Druckmann. Quest'ultimo sarà attivamente coinvolto nella scrittura della serie al fianco dello sceneggiatore Craig Mazin, che per la HBO ha recentemente firmato la miniserie di successo Chernobyl.