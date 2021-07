The Last of Us, quanto costerà produrre la serie di HBO?

A quanto pare HBO non si risparmierà affatto sul budget della serie tv di The Last of Us: scopriamo quanto costerà produrre lo show.

Una delle produzioni più attese dei prossimi anni è senz'altro The Last of Us, la serie tv di HBO ispirata all'omonima saga videoludica di Naughty Dog per PlayStation, ma quanto costerà la sua realizzazione? La risposta breve è "parecchio". Ma andiamo con ordine.

Come riportato anche da Comicbook, stando a quanto avrebbe dichiarato il Presidente della IATSE 212 (International Alliance of Theatrical Stage Employees)Damian Petti, la serie tv di Craig Mazin e Neil Druckmann rappresenterà la più grande produzione che abbia avuto luogo in terra Canadese.

"The Last of Us, che inizierà le riprese questa settimana, è decisamente un mostro. Ha cinque art director e impiegherà un esercito di centinaia di tecnici. Ha avuto sei mesi pre-produzione e si girerà in Alberta per 12 mesi" ha spiegato Petti.

"Il budget del progetto andrà oltre le 8 cifre per episodio" "E ovviamente c'è il fattore moltiplicatore che influenzerà la nostra economia in termini di impatto. Ci sono centinaia di business collegati che trarranno beneficio da questa produzione" ha poi aggiunto.

Dovremo attendere un po' per verificare la veridicità di queste affermazioni, ma considerata la portata del progetto, è difficile che si distanzino troppo dalla realtà.

La prima stagione di The Last of Us sarà composta da 10 episodi e tra i suoi interpreti vede Pedro Pascal, Gabriel Luna, Bella Ramsey, Merle Dandridge, Nico Parker e i più recentemente annunciati Jeffrey Pierce, Murray Bartlett e Con O'Neill. Al momento non conosciamo ancora la data d'uscita della serie su HBO, ma si vocifera 2022.