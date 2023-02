The Last of Us: nel promo dell'episodio 8 vediamo Ellie in una situazione difficile

HBO ha deciso di anticipare qualche dettaglio sull'episodio 8 di The Last of Us, e la situazione non sembra delle più facili per Ellie.

Anche se il settimo episodio The Last of Us è partito da dove ci eravamo lasciati in precedenza, si è concentrato principalmente nell'approfondire il passato di Ellie, spezzando il cuore dei fan. Ora che ci avviamo verso nuovi sviluppi, HBO ha deciso di anticipare qualche elemento dell'ottavo ("When We Are in Need") con un nuovo promo tutto incentrato sulla piccola protagonista.

( Spoiler per chi non fosse in pari con la serie) Nell'ottavo episodio di The Last of Us ci attende una parte molto particolare del videogioco: la prima vera missione da sola di Ellie (Bella Ramsey). Con Joel (Pedro Pascal) ferito, lei si ritroverà a dover gestire la situazione autonomamente in un contesto pericoloso, sia sul fronte della sopravvivenza, che in materia di incontri con degli sconosciuti.

Nel promo dell'ottavo episodio ci viene presentata proprio questa situazione, anticipando uno dei momenti più elettrizzanti dell'avventura di The Last of Us. Per adesso sappiamo solamente che Ellie dovrà vedersela con David (Scott Shepherd), e che non si tratterà affatto di uno scontro facile. Cosa dobbiamo aspettarci?