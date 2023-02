The Last of Us: i fan hanno il cuore spezzato dopo il settimo episodio

Il settimo episodio di The Last of Us ha approfondito un frammento della storia che ha spinto i fan a parlarne sui social.

Dopo la messa in onda del settimo episodio, i fan di The Last of Us hanno visto il loro cuore spezzarsi nuovamente in due. Fin dall'inizio, la nuova serie HBO ha chiarito il peso emotivo di ogni sviluppo, e mano a mano che la storia avanza, la sofferenza di un mondo in rovina diventa sempre più preminente (Pedro Pascal ne sa qualcosa).

( Spoiler per chi non fosse in pari con la serie) Nel settimo episodio di The Last of Us gli showrunner hanno deciso di approfondire un frammento specifico del passato di Ellie (Bella Ramsey).

Nei videogiochi questa parte è stata trattata in un famosissimo DLC dedicato, Left Behind, incentrato sulle modalità con cui la ragazza ha scoperto di essere immune alla pandemia globale, introducendo anche la sua omosessualità e il primo amore. Così vediamo Ellie e Riley passare del tempo insieme lontane da tutto, in un posto in cui non sarebbero mai dovute entrare. Le due si avvicinano sempre di più, scoprendo quello che provano l'una per l'altra, ma... una tragedia le attende dietro l'angolo.

Così i fan, sia nuovi che vecchi, hanno sperimentato il dolore di questa puntata, esprimendolo immediatamente su Twitter, con post del tipo: "Penserò al sorriso di Ellie prima del bacio con Riley per il resto della mia vita", "Ellie e Riley meritavano molto più tempo insieme, la loro felicità è stata troppo breve" o "Ok, l'episodio Left Behind di #TheLastOfUs HBO potrebbe tranquillamente essere il migliore della serie finora. La storia di Ellie e Riley è stata così straziante nel gioco ed è stata rappresentata perfettamente nell'azione dal vivo", per fare alcuni esempi.

Un reazione del genere è comprensibilissima data la natura fortemente drammatica dell'episodio in questione.