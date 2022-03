The Last of Us: primo sguardo a Sam ed Henry nelle foto dal set

Le nuove foto dal set di the Last of Us offrono un primo sguardo a due personaggi con un ruolo chiave nel primo videogioco, Sam ed Henry.

Sono ancora in corso le riprese dell'adattamento live-action di The Last of Us. Le nuove foto dal set della serie HBO offrono ai fan una prima occhiata a come appariranno Sam ed Henry nello show.

Nuove foto dal set mostrano Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) insieme a Sam e Henry, due personaggi secondari che appaiono nel primo gioco in alcune scene cruciali.

Per chi non lo sapesse, Henry e suo fratello 13enne Sam sono due personaggi che incontrano Joel ed Ellie durante i loro viaggi nel primo gioco di The Last of Us. Le due coppie poi si alleano per un po' di tempo e viaggiano insieme. Non è chiaro come la serie televisiva tratterà questi due, anche se, considerando il fatto che sembra essere un chiaro remake del primo gioco, la storia potrebbe seguire a grandi linee quella del videogame.

La serie Last of Us affronterà gli eventi del primo gioco. Tuttavia, secondo The Hollywood Reporter, potrebbe anche affrontare alcune parti viste in The Last of Us Part II.

The Last of Us: cosa sappiamo sulla serie tv HBO

Basato sull'acclamato videogioco sviluppato da esclusivamente per le piattaforme PlayStation, lo show storia si svolge vent'anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto, viene assunto per far fuggire di nascosto Ellie, una ragazza di 14 anni, da un'opprimente zona di quarantena. Quello che sembra un breve impiego si trasformerà in viaggio brutale e straziante attraverso gli Stati Uniti in cui i due personaggi dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Il disincantato Joel, tormentato da traumi e fallimenti passati, dovrà attraversare un'America devastata dalla pandemia, proteggendo nel contempo una ragazza che rappresenta l'ultima speranza dell'umanità.

Al lavoro sulla regia dei dieci episodi troviamo lo showrunner Craig Mazin, Kantemir Balagov, Peter Hoar, Jasmila Zbanic. Il creatore del gioco Neil Druckmann è coinvolto, non solo come regista, ma anche come co-sceneggiatore e produttore esecutivo del progetto