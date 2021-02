The Last of Us: Pedro Pascal sarà Joel nella serie tratta dal videogame

Pedro Pascal entra ufficialmente nel cast di The Last of US con il ruolo di Joel: la conferma arriva dal profilo Twitter di Neil Druckmann; accanto a Pascal ci sarà anche Bella Ramsey.

Pedro Pascal sarà Joel in The Last of Us, serie HBO tratta dal popolare videogame. La conferma ufficiale arriva da Neil Druckmann, produttore esecutivo dello show e autore e direttore creativo del gioco, che lo ha rivelato via Twitter, dopo che nelle ultime ore è stata annunciata anche la partecipazione di Bella Ramsey nel ruolo di Ellie.

Pedro Pascal di recente è apparso in The Mandalorian, serie di Star Wars targata Disney+ e nel ruolo del villain Maxwell Lord in Wonder Woman 1984, sequel del film con Gal Gadot nei panni della supereroina DC. "Ecco l'altra metà!" - ha detto Druckmann su Twitter confermando la partecipazione dell'attore cileno alla serie, dopo la notizia che Bella Ramsay sarà Ellie in The Last of Us. Ramsey è celebre per il suo ruolo ne Il Trono di Spade, e del resto anche Pascal è ricordato per il suo ruolo di Oberyn Martell nella fortunata serie HBO tratta dalla saga di George R.R. Martin. Ricordiamo che Pascal è apparso anche in serie come The Mentalist, The Good Wife e Narcos.

The Last of Us, popolare gioco sviluppato da The Naughty Dog, ambientato in un mondo post-apocalittico racconta la storia di Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager che potrebbe essere la cura per il virus mortale. Joel viene incaricato di prelevare la quattordicenne dalla zona di quarantena e la sua missione diventa ben presto un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti che porta i due protagonisti a fidarsi uno dell'altra per sopravvivere.