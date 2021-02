The Last Of Us: Bella Ramsey sarà Ellie nella serie tratta dal videogioco

Sarà Bella Ramsay, interprete di Lyanna Mormont in Il Trono di Spade, ad avere il ruolo di Ellie nella serie The Last of Us.

The Last of Us ha trovato la sua Ellie: sarà Bella Ramsey la protagonista femminile della serie tratta dal popolare videogioco.

L'attrice è conosciuta dal pubblico per aver interpretato Lyanna Mormont nello show Il Trono di Spade.

Il Trono di Spade: Bella Ramsey in una foto di Dragonstone

HBO ha rilasciato la descrizione di Ellie nella versione per il piccolo schermo di The Last of Us anticipando che la protagonista affidata a Bella Ramsey è una quattordicenne orfana che non ha mai conosciuto un mondo diverso dal suo pianeta distrutto in cui vive. Nello show la giovane lotterà per equilibrare il proprio istinto all'insegna della rabbia e della provocazione con il suo bisogno di un legame e appartenenza. La ragazzina, inoltre, potrebbe essere la chiave necessaria a salvare il mondo.

Craig Mazin, autore di Chernobyl, sarà autore e produttore della serie insieme a Neil Druckmann, autore del videogioco alla base del progetto realizzato in collaborazione con Sony Picture Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog. Il pilot sarà diretto da Kantemir Bagalov.

Il popolare gioco sviluppato da Naughty Dog ha debuttato nel 2013 e racconta la storia ambientata in un mondo post-apocalittico seguendo Joel, un truffatore, ed Ellie, una teenager che potrebbe essere la cura per il virus mortale.

Joel viene incaricato di prelevare la quattordicenne dalla zona di quarantena e la sua missione divente ben presto un viaggio brutale ed emozionante attraverso gli Stati Uniti che porta i due protagonisti a fidarsi uno dell'altra per sopravvivere.