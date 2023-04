The Last of Us: Pedro Pascal è stato pagato il 750% in più della coprotagonista Bella Ramsey

Emergono in rete nuove polemiche a seguito della notizia secondo cui il compenso di Pedro Pascal in The Last of Us sia stato nettamente superiore a quello di Bella Ramsey.

La prima stagione di The Last of Us è stata consegnata agli archivi, ricevendo gli apprezzamenti di critica e pubblico per via della fedeltà con cui il videogame targato Naughty Dog sia stato trasposto sul piccolo schermo. E nonostante il casting di Bella Ramsey nei panni di Ellie avesse inizialmente suscitato delle critiche, alla fine la sua performance ha zittito i detrattori. Ma a quanto pare c'è stato un enorme gap salariale tra lei e Pedro Pascal, scelto per vestire i panni di Joel.

The Last of Us: in una foto dell'ottavo episodio

In rete è tornato alla ribalta un report di Variety, che attende di essere confermato o smentito, secondo cui Pedro Pascal sarebbe stato pagato 600 mila dollari a episodio, mentre la giovane Bella soltanto 70 mila dollari a episodio. Stando ai numeri, dunque, Pedro avrebbe guadagnato il 750% in più rispetto alla sua co-star.

Ovviamente i commenti degli spettatori non si sono fatti attendere. C'è chi ha scritto: "Se dovesse rivelarsi corretto, si tratterebbe di un gap molto ampio. Bella era già un nome molto noto per via de Il trono di spades. Penso che Pedro sia stato pagato di più per via della sua esperienza, ma anche Bella ha fatto un lavoro fantastico".

Un altro utente ha commentato: "Penso anche io che dovrebbe essere pagata di più nella prossima stagione, ma a dirla tutta Pedro Pascal è un attore con grande esperienza alle spalle mentre Bella Ramsey ha iniziato da poco".

The Last of Us: Bella Ramsey svela la tragica scena che non verrà mai mostrata

HBO ha già dato il via libera alla seconda stagione di The Last of Us che, con molta probabilità, adatterà il controverso videogame The Last of Us: Part II, uscito nel 2020. I creatori della serie hanno affermato che non ci sarà alcun recasting di Ellie perché l'interpretazione di Bella Ramsey è stata magistrale, sottolineando anche il fatto di come l'attrice abbia adesso 19 anni, la stessa età di Ellie in The Last of Us: Part II.