The Last of Us: l'intensa reunion tra Joel e Tommy nel trailer dell'episodio 6

Diffuso in rete il trailer del sesto episodio di The Last of Us, in arrivo su HBO il 19 febbraio. I fan potranno assistere all'emozionante e intense reunion tra Joel (Pedro Pascal) e Tommy (Gabriel Luna).

Manca ormai poco alla fine della prima stagione di The Last of Us, adattamento televisivo del pluripremiato videogame targato Naughty Dog. La serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey sta mettendo d'accordo critica e pubblico oltre a spazzare via qualsiasi tipo di record su HBO.

Dopo la messa in onda anticipata dell'episodio 5 per via del Super Bowl, in rete è stato diffuso il trailer dell'episodio 6 che si preannuncia molto emozionante e intenso. La puntata, in arrivo il 19 febbraio, vedrà i protagonisti nel Wyoming finalmente al fianco di Tommy (Gabriel Luna).

Il 7, Left Behind, avrà una durata di 56 minuti e probabilmente racconterà la stessa storia dell'omonimo DLC del primo videogioco. Quindi vedremo finalmente il passato di Ellie. L'ottavo, When We Are In Need, durerà 51 minuti e forse approfondirà le sezioni invernali dell'avventura, mentre il finale, Look for the Light, chiuderà la prima stagione con una durata di 43 minuti, presentandosi a tutti gli effetti come il più breve di The Last of Us.

Il clamoroso successo della serie ha portato HBO ad annunciare prima del previsto una seconda stagione di The Last of Us che, con molta probabilità, adatterà il controverso e discusso videogame The Last of Us Part II, uscito nel 2020.