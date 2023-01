The Last of Us: un'altra canzone raggiunge numeri da record grazie alla serie HBO

Il terzo episodio di The Last of Us ha dato al pubblico una storia spiazzante, accompagnata da un brano musicale senza tempo; questo ha registrato numeri assurdi.

Il terzo episodio di The Last of Us ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo. La grande accoglienza ricevuta si è subito proiettata su una canzone che si lega a una scena specifica degli ultimi sviluppi: Long, Long Time di Linda Ronstadt. Il risultato? Un boom di riproduzioni in streaming che ha sparato il brano in cima a tutte le classifiche di Spotify.

Durante l'ultimo episodio di The Last of Us c'è una scena chiave che coinvolge Nick Offerman (Bill), Murray Bartlett (Frank), e "Long, Long Time" di Linda Ronstadt (non andiamo oltre per evitarvi spoiler). Poco dopo la messa in onda la canzone è schizzata in alto su Spotify registrando numeri da paura.

"Domenica 29 gennaio, tra le 23:00 e la mezzanotte, c'è stato un aumento di oltre il 4900% negli stream statunitensi di Long Long Time di Linda Ronstadt", si legge in un tweet dello streamer.

La stessa identica cosa era successa anche con il primo episodio di The Last of Us e Never Let Me Down Again dei Depeche Mode, centrale anche lì in termini di narrazione, e con Running Up That Hill di Kate Bush, in Stranger Things. Reazioni del genere dimostrano chiaramente come l'amore per la musica sia davvero senza tempo.