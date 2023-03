The Last of Us, i fan sentono già la mancanza della serie

Il finale di The Last of Us ha tenuto incollati tantissimi appassionati della serie che, almeno per il momento, non sanno come colmare il vuoto lasciato da questa prima stagione.

L'enorme successo di The Last of Us è proseguito in modo inarrestabile fino al finale della prima stagione. Il viaggio realizzato fino ad ora da Joel ed Ellie, però, non ha solamente sospeso una storia, ma anche una certa quotidianità settimanale che era andata costruendosi di episodio in episodio. Senza nuove uscite, quindi, i fan della serie prodotto da HBO, che ora si sentono persi, sono andati a cercare conforto sui social.

Il season finale di The Last of Us ha per ora concluso il viaggio di Ellie e Joel trovando enormi consensi in tutto il mondo. Prima che una seconda stagione arrivi, però, dovremo aspettare ancora parecchio tempo, stando soprattutto alle dichiarazioni di Bella Ramsey, secondo cui la troupe e il cast dello show non si riuniranno fino alla fine di quest'anno o all'inizio del 2024, facendo quindi slittare il ritorno dello show nella stagione 2024/25.

La pausa alla storia, ovviamente, ha originato tutta una serie di reazioni da parte dei fan che non hanno tardato a esprimere quello che provano su Twitter.

"Questa sera non avremo nessun nuovo episodio di The Last of Us perché la stagione è finita", si legge in un post "bagnato dalle lacrime". "L'attesa per la seconda stagione sarà brutale, ma so che tu e Craig farete delle cose incredibili. Dobbiamo solo essere pazienti", recita una risposta abbastanza motivata a un tweet di Neil Druckmann (che in questi giorni ha anticipato uno dei personaggi chiave presenti nella seconda stagione).

Il tutto accompagnato da meme e contenuti di ogni genere, atti ad esprimere uno stato d'animo che al momento sembra unanimemente irreversibile.