The Last of Us: l'episodio 8 ha superato ogni record in termini di ascolti

L'episodio 8 di The Last of Us, sorprendendo tutti, ha superato ogni record di ascolti raggiunto precedentemente dalla serie HBO.

L'episodio 8 di The Last of Us ha raggiunto un nuovo record in termini di ascolti, confermando il grande valore della serie HBO in termini di audience. I dati diffusi dalla tv via cavo statunitense confermano quindi che l'investimento compiuto ordinando la produzione della seconda stagione a poca distanza dal debutto sugli schermi si è rivelato fruttuoso in vista del futuro.

The Last of Us: Bella Ramsey nell'ottavo episodio

In base a quanto recentemente riportato da Nielsen, l'ottavo e penultimo episodio di The Last of Us ha registrato 8,1 milioni di spettatori su HBO Max e trasmissioni televisive lineari. Un risultato come questo indica un aumento di pubblico del 74% rispetto al debutto della serie, e un nuovo record per questo adattamento.

HBO stessa (tramite TVLine) ha riportato che il pubblico medio dei primi cinque episodi di The Last of Us si sta avvicinando a 30 milioni di spettatori, su tutte le piattaforme in cui è stata resa disponibile.

"Sono onorato e sopraffatto dal fatto che così tante persone si siano sintonizzate e connesse con la nostra rivisitazione del viaggio di Joel ed Ellie", ha dichiarato (sempre tramite TvLine) il co-creatore dei videogiochi e della serie Neil Druckmann, "La collaborazione con Craig Mazin, l'incredibile cast e troupe, e la stessa HBO ha superato le mie più alte aspettative. Ora avremo il piacere di poterlo rifare con la Stagione 2! A nome di tutti in Naughty Dog e PlayStation, grazie!".

The Last of Us: il doppiatore di Joel nei videogiochi ha giudicato l'interpretazione di Pedro Pascal

Vi ricordiamo che il rinnovo per una seconda stagione era arrivato già a gennaio, per via dei grandi riscontri ottenuti dai primi episodi andati in onda. Cosa dobbiamo aspettarci dal futuro di The Last of Us?