The Last of Us: l'episodio 7 è stato censurato in Medio Oriente

L'episodio 7 della prima stagione di The Last of Us, che ha adattato il DLC "Left Behind", è stato vittima di censura in Medio Oriente.

Mentre ci avviciniamo alla fine della prima stagione, The Last of Us continua a macinare record di visualizzazioni, osannato all'unanimità da critica e pubblico. Ma ovviamente non mancano le polemiche: l'episodio 7, che ha adattato il DLC Left Behind, è stato censurato sulla piattaforma OSN+ in Medio Oriente.

La scena incriminata è quella del bacio tra Ellie (Bella Ramsey) e Riley (Storm Reid), già presente nel videogame e che Neil Druckmann ha spiegato essere un momento fondamentale nella vita della ragazza. Una censura alquanto strana se si considera come la relazione gay tra Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett), raccontata nel dettaglio nell'episodio 3, non è stata toccata.

L'episodio è incentrato sulle modalità con cui la ragazza ha scoperto di essere immune alla pandemia globale, introducendo anche la sua omosessualità e il primo amore. Così vediamo Ellie e Riley passare del tempo insieme lontane da tutto, in un posto in cui non sarebbero mai dovute entrare. Le due si avvicinano sempre di più, scoprendo quello che provano l'una per l'altra, ma una tragedia le attende dietro l'angolo.

The Last of Us: Craig Mazin ha tormentato Bella Ramsey con una battuta della serie Il trono di spade

Nel frattempo è stato pubblicato il promo dell'ottavo episodio che vedrà Ellie scontrarsi con il personaggio interpretato da Troy Baker, doppiatore di Joel nel videogame. Con Joel (Pedro Pascal) ferito, Ellie si ritroverà a dover gestire la situazione autonomamente in un contesto pericoloso sia sul fronte della sopravvivenza che in materia di incontri con degli sconosciuti.