The Last of Us: volete recuperare la prima stagione in Blu-ray a un prezzo scontato? Ci pensa Amazon!

Amazon ha scontato la versione Blu-ray della prima stagione di The Last of Us; con un prezzo del genere sarà difficile resistere all'acquisto.

La prima stagione completa di The Last of Us è attualmente disponibile su Amazon, a un prezzo ribassato. Sul sito potete trovarla a 28,78€, con uno sconto del 18% sul prezzo precedente. Se interessati passate dal box seguente.

Se collezionisti o amanti folli di The Last of Us siete nel posto giusto, dato che la versione Blu-ray della serie targata HBO vi offrirà una visione della prima stagione in un formato assolutamente invidiabile.

The Last of Us, la prima stagione in 4K UHD, la recensione: ecco perché è una steelbook da non perdere

Che sia per collezionismo o per regalo, il Blu-ray di The Last of Us resta qualcosa d'imperdibile. Stiamo parlando di un prodotto che fin dalla sua uscita ha riscosso tantissimo successo fra il grande pubblico, affermandosi immediatamente come storia televisiva di spicco dell'anno.