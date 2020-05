The Last Of Us 2: un video di 20 minuti regala molte anticipazioni

Online è stato condiviso un interessante video di presentazione di The Last Of Us 2 che regala molte anticipazioni sul secondo capitolo della storia.

The Last of Us Part II sarà disponibile dal 19 giugno e un nuovo video regala moltissime anticipazioni riguardante il secondo capitolo della storia e il livello tenico e artistico raggiunto dal progetto prodotto da Naughty Dog e Sony. Neil Druckman nel filmato introduce il gameplay che riassume quanto accaduto nella storia fino al momento da cui riprenderà la narrazione.

Nel video si dà spazio alle spettacolari scene che ricreano la città di Seattle e svelano come Ellie in questo secondo capitolo di The Last of Us possa arrampicarsi, saltare, usare funi per scalare sezioni verticolari e salire sopra gli ostacoli in modo da scoprire nuove aree e accedere ad altre risorse. Gli ambienti sono stati ideati anche per proporre nuove modalità di combattimento e la protagonista potrà spostarsi cavalcando o spostandosi a bordo di una barca, ritrovandosi alle prese con pericoli di ogni tipo mentre nella città si scontrano due gruppi. Uno è il Washington Liberation Front, un gruppo militare che ha preso il controllo sulla città, e l'altro ci sono i religiosi Serafiti che si autoinfliggono delle ferite sul volto.

Nel mondo si muovono ancora gli infetti , i clicker e gli stalker e i shambler, dall'aspetto terrificante e che ustionano le vittime con delle spore. Nel videogame si vedranno anche nuovi terribili tipi di infetti. La natura, venticinque anni dopo la pandemia, ha preso il controllo ed Ellie potrà muoversi attraverso l'erba alta.

La protagonista avrà inoltre alcuni alleati che la aiuteranno e sarà possibile accedere ad abilità e potenziamenti, varie armi e alla possibilità di modificarle con i materiali trovati negli spazi.

Il video regala poi una lunga sequenza di gioco davvero spettacolare.