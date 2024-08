The Last of Us 2: primo sguardo alla Abby di Kaitlyn Dever e al personaggio di Catherine O'Hara

Ecco le anticipazioni sui nuovi personaggi in arrivo nella seconda stagione di The Last of Us nel teaser lanciato da HBO.

Il ritorno di The Last of Us anticipato nel teaser delle nuove produzioni in arrivo su HBO anticipa il primo sguardo al personaggio di Abby Anderson, atteso a lungo, e le prime anticipazioni sul personaggio interpretato dalla veterana Catherine O'Hara.

Sebbene compaia sullo schermo per una frazione di secondo, il primo video di Kaitlyn Dever nei panni di Abby in The Last of Us 2 è qualcosa che i fan del videogioco The Last of Us Part II riconosceranno immediatamente. Vediamo la versione del personaggio di Dever inseguita da un'orda di infetti che la spinge contro una recinzione mentre lei prova ad arrampicarsi sulla neve per sfuggirgli. La scena in questione conduce a un momento importante nel videogioco stesso che non riveleremo, ma anticipa lo stretto legame della serie, trasmessa in Italia da Sky e in streaming su NOW, con il popolare videogame.

Le anticipazioni sugli altri personaggi

Ma il teaser di HBO fornisce anche anticipazioni sul ruolo di Catherine O'Hara, fin ora tenuto nascosto. La sua apparente benevolenza sembra nascondere una minaccia, ma secondo quanto ipotizzato da Entertainment Weekly l'attrice potrebbe interpretare un personaggio che non appartiene ai videogiochi, ma che è stato creato appositamente per la serie tv.

"Le hai fatto del male?" chiede O'Hara a Joel di Pedro Pascal, molto probabilmente riferendosi a Ellie di Bella Ramsey. "Che cosa hai fatto?"

"L'ho salvata" risponde Joel, mentre una lacrima gli solca il volto

Segue un rapido montaggio che anticipa le gesta di Joel e altre scene della seconda stagione anticipando anche il ritorno di Jeffrey Wright nei panni di Isaac, potente leader di un vasto gruppo di miliziani che cercava la libertà, ma invece è rimasto impantanato in una guerra senza fine contro un nemico sorprendentemente pieno di risorse.