The Last of Us, Jennifer Aniston sorpresa dell'easter egg che la coinvolge nel secondo episodio

La star di Friends ha pubblicato una storia su Instagram in cui esprime il suo stupore per la breve apparizione nello show HBO.

Jennifer Aniston ha scoperto di essere sopravvissuta, in qualche modo, anche all'apocalisse di The Last of Us. La star di Friends ha dimostrato grande senso dell'umorismo quando ha scoperto un dettaglio del secondo episodio della serie HBO.

Nella première della seconda stagione, Ellie (Bella Ramsey) trova un numero di People Magazine del 2003, sulla cui copertina campeggia il volto proprio di Jennifer Aniston, sorridente e radiosa.

Lo stupore di Jennifer Aniston per l'easter egg in The Last of Us

"Tra tutte le cose che potevano sopravvivere all'apocalisse..." ha scritto Aniston, con tanto di risata, nella storia Instagram pubblicata sul suo profilo.

Il numero di People che sfoglia Ellie è quello dedicato ai 'Best & Worst Dressed'. Nell'episodio, scritto e diretto da Craig Mazin, Ellie e Dina (Isabela Merced), nel corso di una ronda, entrano in un negozio saccheggiato. Ellie precipita nel seminterrato, dove trova la rivista del 2003, anno in cui è iniziata la pandemia nella serie, che portò poi al collasso della società.

I rumor sulla presunta relazione tra Jennifer Aniston e Pedro Pascal

Non è la prima volta che Jennifer Aniston viene, in qualche modo, associata alla serie HBO. Lo scorso anno erano circolate parecchie voci su una presunta relazione tra Aniston e Pedro Pascal, dopo che i due furono visti uscire insieme dal Sunset Tower Hotel, a West Hollywood.

I due avevano anche scherzato sull'ipotesi di includere Pascal in The Morning Show; l'attore aveva anche fatto una battuta sull'ipotetica liaison che avrebbe il personaggio con qualcuno della serie.

Primo piano di Jennifer Aniston in The Morning Show

Veterana del piccolo schermo, in particolare nelle sitcom e nelle commedie, Jennifer Aniston ha ritrovato un enorme successo di recente proprio grazie a The Morning Show, in cui affianca l'amica e collega Reese Witherspoon.