The Last of Us 2, i nuovi poster dei protagonisti omaggiano la cover del videogame

HBO e Max hanno pubblicato i nuovi character poster della seconda stagione di The Last of Us, che mettono in risalto i nuovi membri del cast e quelli che ritornano. Siamo sicuri che noterete anche l'omaggio all'iconica copertina di The Last of Us Part II.

I fan dei videogiochi Naughty Dog saranno consapevoli di quanto la narrazione si farà cupa nella seconda stagione. Tuttavia, non c'è nulla che indichi che questa serie stia seguendo la stessa strada, soprattutto se si prevede una terza stagione, dato che la storia raccontata continuerà a espandersi.

"Pensano di saperlo", ha detto di recente lo showrunner Craig Mazin a Screen Rant quando gli è stato chiesto se i fan sappiano già dove le cose stanno andando. "Ci stiamo adattando come abbiamo fatto per la prima stagione; guardiamo la storia, tiriamo fuori le cose che sappiamo che vogliamo siano esattamente le stesse".

Quali saranno i cambiamenti rispetto al videogame?

The Last of Us 2, Pedro Pascal è Joel nel character poster

"Ci sono cose per cui pensiamo: 'Ci piace, ma vale la pena di espanderle o cambiarle per adattarle al nuovo medium', e ci sono cose che pensiamo non si tradurrebbero bene. Credo che i giocatori debbano aspettarsi l'inaspettato. Non faremo sempre le cose che pensate che faremo. A volte facciamo le cose che si pensava avremmo fatto in un modo diverso, in un momento diverso".

The Last of Us 2, Bella Ramsey è Ellie nel character poster

"Tutto quello che posso dire", ha osservato Mazin, "è che se ci darete fiducia, quando arriveremo alla fine della stagione, credo che sarete soddisfatti". The Last of Us 2 debutterà su HBO il 13 aprile prossimo; la serie sarà trasmessa in contemporanea anche in Italia, su Sky e in streaming in esclusiva sulla piattaforma NOW.

Oltre al ritorno dei protagonisti di Pedro Pascal e Bella Ramsey, le new entry (che vediamo ritratte anche nei poster) sono Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby, Isabela Merced come Dina, Young Mazino come Jesse, Ariela Barer come Mel, Tati Gabrielle come Nora, Spencer Lord nel ruolo di Owen, Danny Ramirez come Manny, Jeffrey Wright nei panni di Isaac e Catherine O'Hara nel ruolo di Gail.

The Last of Us 2, Kaitlyn Dever è Abby nel character poster

The Last of Us 2, Isabela Merced è Dina nel character poster

The Last of Us 2, Jeffrey Wright è Isaac nel character poster

The Last of Us 2, Young Mazino è Jesse nel character poster