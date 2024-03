The Last of Us 2, le nuove foto dal set rivelano una celebre location del gioco

Le riprese di The Last of Us 2 sono in corso e sebbene i dettagli su quali parti del secondo videogame verranno adattate sono ancora pochi chiari, le nuove foto dal set potrebbero aver svelato una location nota agli appassionati gamers.

L'account Twitter non ufficiale The Last of Us News ha condiviso un'immagine della casa utilizzata per le riprese insieme ad alcuni scatti del gioco. Non è così fedele come le immagini di Greenplace Market trapelate online il mese scorso, ma sembra abbastanza fedele a ciò che appare nel gioco PlayStation.

The Last of Us, oltre la seconda stagione

La nuova stagione di The Last of Us inizierà ad adattare gli eventi che si verificano in The Last of Us Part II. In 9 episodi, la prima stagione ha adattato l'intera storia principale del primo gioco, compresi gli eventi del DLC Left Behind. Tuttavia, le cose saranno un po' diverse per seconda stagione.

È già stato confermato che gli eventi di The Last of Us Part II non potranno essere racchiusi tutti in una sola stagione, quindi gli spettatori possono aspettarsi almeno due nuove stagioni. Neil Druckmann e Craig Mazin sono stati molto cauti sul rivelare il numero di stagioni che verranno prodotte, compreso il numero complessivo di episodi. Inoltre, non c'è modo di sapere esattamente in che punto della trama si concluderà la prossima stagione.

Sappiamo che nel cast sono entrati da poco Catherine O'Hara, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle e Spencer Lord. Inoltre, Kaitlyn Dever interpreterà il ruolo di Abby e Isabela Merced quello di Dina.