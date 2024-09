The Last of Us 2, HBO conferma quando vedremo i nuovi episodi della serie

Dopo oltre un anno e mezzo di attesa spasmodica, la seconda stagione di The Last of Us potrebbe debuttare prima di quanto alcuni pensassero, ovvero in anticipo sulla finestra d'uscita precedentemente indicata.

Parlando ai microfoni di Deadline subito dopo gli Emmy Awards, il presidente e amministratore delegato di HBO e Max Content Casey Bloys ha fornito qualche informazione su quando l'adattamento del videogioco dovrebbe debuttare la prossima stagione.

Anche se non ha parlato di una data di uscita precisa, ha affermato che sia The Last of Us 2 che la terza stagione di The White Lotus saranno pubblicate "generalmente nella prima metà dell'anno [2025], mi aspetto che rientrino nella finestra dei prossimi Emmy". Bloys ha anche espresso parole incoraggianti sulla qualità dello show, affermando: "Ho già visto The Last of Us. Penso che tutti ameranno quello che Craig Mazin sta facendo. Di White Lotus non ho ancora visto nulla, ma sono andato a visitare il set. Ovviamente ho visto i giornalieri e letto i copioni, quindi ho grandi speranze per entrambi".

Bella Ramsey è Ellie nella prima immagine di The Last of Us 2

Un teaser che anticipava i prossimi programmi della HBO ha fornito ai fan un primo sguardo alla seconda stagione di The Last of Us, basata sull'acclamato ma controverso sequel del gioco di Naughty Dog del 2020, The Last of Us Part II. Il filmato mostrava Joel (Pedro Pascal) mentre discute con il personaggio interpretato da Catherine O'Hara sulla sua decisione di salvare Ellie (Bella Ramsey), mentre vengono mostrati luoghi e personaggi familiari del gioco come la Abby di Kathryn Dever, la Dina di Isabela Merced e l'Isaac di Jeffrey Wright.

The Last of Us 2 risolverà il principale problema del villain del videogame?

Come accaduto anche nella prima stagione, che ha visto Merle Dandridge riprendere il suo ruolo di Marlene dal gioco del 2013, Wright interpreterà anche fisicamente lo spietato leader del Fronte di Liberazione di Washington che controlla la Seattle post-apocalittica, mentre altri filmati accennano al conflitto WLF/Seraphites. Non è chiaro se altri membri del cast di doppiatori di The Last of Us Part II appariranno nel live-action, anche se Laura Bailey, interprete di Abby, ha fatto un cameo nel finale della prima stagione nei panni di un'infermiera delle Luci.

Ricordiamo che gli episodi della prima stagione di The Last of Us sono disponibili su Sky e in streaming in esclusiva sulla piattaforma Now.