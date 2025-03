The Last of Us 2: Gabriel Luna svela l'addestramento militare per la serie

Una cosa che i fan di The Last of Us sanno che differenzia Tommy dagli altri personaggi è il suo fucile di precisione personalizzato. In The Last of Us: Parte II di Naughty Dog, Tommy utilizza la sua arma in un momento di insegnamento con Ellie.

Questo diventa uno dei punti principali della storia, che si trasforma poi in una sequenza molto più tesa quando cerca di dare la caccia ad altri personaggi usando le sue abilità da cecchino. Durante una recente intervista in occasione della seconda stagione di The Last of Us, Gabriel Luna, l'attore di Tommy, ha parlato proprio di quel momento incredibile ed importante per la saga videoludica, ed ha svelato alcuni retroscena molto interessanti.

The Last of Us: Parte 2, Gabriel Luna racconta l'addestramento militare da cecchino

Bella Ramsey è Ellie nella prima immagine di The Last of Us 2

L'attore ha parlato di quella che potrebbe essere una delle scene più interessanti della seconda stagione di The Last of Us, con Tommy che insegna ad Ellie a sparare con il suo iconico fucile da cecchino. Luna ha però sviato la domanda rispondendo in un modo nebuloso sulla possibile scena della serie HBO:

"Voglio dire, potete aspettarvi tutto quello che volete da questa serie, e noi vi daremo quello che vi serve e quello che chiedete".

Luna ha poi parlato del suo addestramento alle armi in occasione dello show, rivelando di averlo utilizzato anche per un altro, incredibile, franchise, molto amato, che ha funzionato benissimo:

"Ho fatto l'addestramento alle armi, soprattutto con il fucile da cecchino, in precedenza con Jack Nevils. Addestra i cecchini dell'esercito, è stato il nostro consulente militare in Terminator: Dark Fate; quindi, mi sono allenato con lui e l'ho usato come risorsa. È un grande amico e un patrimonio di conoscenze, quindi ho cercato di trarre il meglio dalla sua esperienza". "Siamo andati spesso al poligono, per far sì che tutti fossero all'altezza. I nostri addestratori erano molto contenti che io fossi già preparato. Mi hanno messo in mano il lanciafiamme, ci siamo esercitati per circa quattro minuti e mi hanno detto: "Sì, Gabe è bravo". E io: "Sei sicuro, amico? Penso che forse dovremmo fare una sessione un po' più lunga'".

Anche se l'importante sequenza con il fucile da cecchino di Tommy non sarà presente nella seconda stagione di The Last of Us della HBO, i fan del gioco dovrebbero sapere che sono in buone mani e che la scena è ben conosciuta dagli sceneggiatori.

Se il momento di Tommy ed Ellie di The Last of Us: Parte II in cui Tommy si scatena con il suo fucile da cecchino non dovesse verificarsi nella seconda stagione della serie, non dovrebbe essere una grande sorpresa. Inizialmente, prima dell'arrivo dei nuovi episodi della serie HBO, il team dietro lo show aveva chiarito che l'adattamento di un gioco con una narrazione così grande come quella di The Last of Us Part II avrebbe richiesto più stagioni. Quindi, se non vedremo quella scena quest'anno, potrebbe arrivare in una potenziale terza stagione.

La seconda stagione di The Last of Us debutta su HBO e MAX il 12 aprile.