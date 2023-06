The Last of Us 2: il destino di un personaggio è già segnato?

Se la Stagione 2 di The Last of Us dovesse rimanere estremamente fedele alla trama del videogame originale, allora il destino di un personaggio potrebbe essere già segnato.

Stiamo parlando, infatti, di Joel, interpretato da Pedro Pascal nella serie HBO creata da Neil Druckmann e Craig Mazin.

La seconda stagione di The Last of Us dovrà sostituire Joel, ma fortunatamente il suo sostituto è già stato introdotto nella serie. Mentre il Joel di Pedro Pascal è stato il personaggio principale della prima stagione, le cose dovrebbero decisamente cambiare per la prossima. Fortunatamente, i videogiochi hanno gestito alla perfezione la sostituzione di Joel e il candidato ideale è già apparso nel corso degli episodi andati in onda quest'anno.

La seconda stagione si baserà infatti sul controverso sequel del gioco originale, The Last of Us Part II, noto per aver apportato alcune importanti modifiche al franchise. In particolare per il destino di Joel, il quale viene ucciso all'inizio della storia, rendendolo assente per la maggior parte del gioco. La morte di Joel sarà parte integrante della trama della seconda stagione di The Last of Us, il che significa che la serie dovrà trovare un sostituto.

Nel videogame, Joel viene così sostituito da suo fratello Tommy. In The Last of Us Part II, Tommy agisce come una figura paterna per Ellie, aiutandola a elaborare il lutto dopo la morte di Joel. Tommy aiuta persino Ellie a dare la caccia all'assassino di Joel, Abby, dimostrando quanto sia dedito alla sua famiglia. Anche se non è così importante come Joel, Tommy sarà un compagno e una figura paterna per Ellie durante tutto il gioco.

Nella serie, Tommy ha il volto di Diego Luna.