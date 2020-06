The Last of Us 2 accostato a Schindler's List, è polemica sulla frase

Un paragone tra The Last of Us 2 e Schindler's List, per differenziare il progetto dai giochi in stile John Wick, ha scatenato via Twitter una polemica.

The Last of Us 2 è stato al centro di una polemica a causa di un paragone tra il videogioco e Schindler's List che ha scatenato una serie di tweet che hanno visto protagonisti anche il creatore Neil Druckmann e il giornalista Jason Schereier.

La catena di incomprensioni ha alimentato delle accuse reciproche che hanno portato alla luce un po' di tensione nei confronti dei responsabili di Naughty Dog.

L'accesa discussione è partita dopo un messaggio in cui si dichiarava: "In un medium in cui tutto è John Wick, The Last Of Us: Part II è Schindler's List. E proprio come in quel film c'erano dei momenti in cui non ero certo di poter continuare. Si tratta di un'aggressione che è emozionante, senza fine e che penso spingerà ai limiti anche i giocatori più indifferenti e insensibili a provare a sentire empatia".

Jeff Cannata non stava quindi paragonando la storia proposta dal videogioco alla tragedia dell'olocausto, ma semplicemente parlando del livello emotivo e artistico raggiunto dal progetto. L'attore e conduttore aveva inoltre sottolineato che The Last of Us 2 è un capolavoro dal punto di vista narrativo e la storia è brutale, mette alla prova gli altri, è coraggiosa e quasi mai "divertente", obbligando i giocatori a confrontarsi con la violenza in un modo inedito.

Il giornalista Jason Schreier è però intervenuto sostenendo che il paragone fosse offensivo perché il videogioco è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui esistono persino gli zombie.

Il creatore del videogioco, Neil Druckmann, è quindi intervenuto sostenendo che il senso del messaggio era stato interpretato in modo errato, tuttavia la polemica è proseguita.

Nella questione ha deciso di essere coinvolto anche Cory Barlog, responsabile di God of War, sostenendo che Schreier si stava comportando come un bullo: "Capisco che il tuo pane quotidiano sia distruggerci, ma non tutto riguarda il tuo libro o i tuoi articoli, Alle volte si tratta semplicemente di comportarsi bene". Il giornalista ha infatti sostenuto in un articolo che a Naughty Dog si sfrutti il lavoro dei dipendenti e ci siano molte ingiustizie, tuttavia Barlog ha replicato: "Racconta tutta la storia".

Cannata, in tutto questo, ha ribadito il suo punto di vista e i motivi per cui ha compiuto il paragone con il film diretto da Steven Spielberg, sottolineando che è stato bloccato solo per aver provato a spiegare la sua posizione.

My ONLY point was that Schindler's List does not attempt to give a viewer "fun". It uses its art to move and affect. Like tLoU2 does, IMHO. I picked Schindler's List because in my mind it is the BEST example of this. A commercial director in

a commerical medium going for more. — Jeff Cannata (@jeffcannata) June 12, 2020

Hyperbole is fun and all but if you're thinking about comparing the new zombie video game to a movie about the Holocaust mayyyyybe hit the brakes pic.twitter.com/qy0s1E25DN — Jason Schreier (@jasonschreier) June 12, 2020

Neil I would be shocked if you weren't reacting positively to a thread hyperventilating about your game! To an outside observer it comes off as clumsy and crass. Congrats on the launch, looking forward to playing — Jason Schreier (@jasonschreier) June 12, 2020

I’m not trying to pick a fight, but feel obligated to respond as these kind of comments can escalate to claims of antisemitism. Btw, this is coming from someone who lost many members of their family to the holocaust as well. Hope this comes across respectfully. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 12, 2020

Could I have chosen a different film? Well, clearly I should have. BUT I WAS NOT EQUATING ZOMBIES TO THE HOLOCAUST. I was NOT diminishing that event in our history. I was picking the BEST movie I could think of that was both difficult and NOT FUN to watch, but also ESSENTIAL. 4/ — Jeff Cannata (@jeffcannata) June 14, 2020

1: I’m offended by a thing you said



2: But I didn’t say what you think I said



1: Why are you doubling down on that awful thing instead of apologizing?



2: Because I’m trying to explain how you misinterpreted what I was saying



1: Block



3-198,003: Well, we’ve made up our minds! — Jeff Cannata (@jeffcannata) June 14, 2020

Tweets are difficult to interpret nuance, but I have to say that lately you come across as a bit of a bully, Jason.



I get that your bread and butter is tearing us down, but not everything is about your book or articles. Sometimes it is just about being decent to each other.❤️ — Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) June 14, 2020

Fixing exploitation + labor inequalities is something I ABSOLUTELY agree with. I say you follow that story wherever it leads, in the game industry or even your own, to be the voice for change. Tell the WHOLE story.



I get professional distance but lately you come across as mean. — Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) June 14, 2020