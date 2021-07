The Kissing Booth 3: è tempo di decisioni nel trailer italiano del film Netflix

Netflix ha svelato il trailer italiano di The Kissing Booth 3, capitolo conclusivo della serie di commedie romantiche di successo per giovani adulti con protagonista Joey King. Il film arriverà in streaming l'11 agosto.

Come ha rivelato in precedenza Deadline, lo sceneggiatore e regista del franchise Vince Marcello ha girato secondo e terzo capitolo della saga back-to-back, il secondo film è stato presentato in anteprima lo scorso luglio. Il primo capitolo, The Kissing Booth. è stato il film Netflix più rivisto del 2018.

The Kissing Booth 3 continua a raccontare la formazione di Elle (Joey King). È l'estate prima del college, e la giovane sta affrontando la decisione più difficile della sua vita (anche se dall'elegante casa al mare della sua famiglia): deve scegliere se andare ad Harvard e trasferirsi dall'altra parte del paese con il suo ragazzo Noah (Jacob Elordi), o soddisfare il suo desiderio di andare al college (all'UC Berkeley) con la sua migliore amica Lee (Joel Courtney).

Vince Marcello e Jay Arnold hanno scritto la sceneggiatura, basata sull'ultimo libro della trilogia di Beth Reekles (il primo libro è stato pubblicato su Wattpad nel 2010 quando lei aveva 15 anni). Confermati nel cast anche Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers, Meganne Young e Molly Ringwald. Di seguito il poster del film.