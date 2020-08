The Kissing Booth, Jacob Elordi ai fan: "Basta parlare solo del mio corpo"

Jacob Elordi vuole che i fan iniziano ad apprezzarlo anche come attore, per questo in The Kissing Booth 2 è apparso poche volte senza maglietta.

Jacob Elordi non gradisce i commenti che i fan fanno su suo fisico. L'attore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Men's Health in cui spiega il disagio che ha provato quando dopo il film Netflix The Kissing Booth si è parlato solo del suo corpo.

Jacob Elordi è una delle star nascenti del panorama televisivo, nato in Australia 23 anni fa, l'attore è diventato famoso per il film Netflix The Kissing Booth, fama consolidata con Euphoria, la serie HBO in cui interpreta lo psicopatico Nate. Jacob nonostante debba la sua fortuna a Noah, il donnaiolo egocentrico che alla fine si innamora della migliore amica di suo fratello nel film Netflix, è rimasto deluso dai commenti dei fan che si concentravano solo sul suo fisico. "Al tempo ero molto giovane e sono stato catapultato in un mondo in cui tutti volevano parlare del mio corpo. Mi ha davvero infastidito. Non mi identifico affatto con tutto questo. Stavo cercando di mettermi alla prova ed essere conosciuto come attore. Ho dovuto fare tantissimi esercizi fisici e ho odiato ogni momento", ha detto Jacob spiegando che il contratto prevedeva un intenso regime di fitness che gli ha richiesto di essere in palestra sette giorni alla settimana, due volte al giorno.

L'attenzione prestata al suo corpo - e il suo crescente odio per quell'attenzione - ha spinto Elordi a fare un passo indietro e valutare come avrebbe potuto affrontare il fitness in modo diverso. Mentre dimagriva per il suo ruolo in Euphoria ha scelto di non allenarsi affatto per The Kissing Booth 2. Nel sequel Jacob appare poche volte senza maglietta e il suo personaggio ha un'evoluzione che permette al giovane attore australiano di mettere in mostra le sue qualità recitative.

Questo non significava che Jacob abbia completamente smesso di prendersi cura di se stesso: la giovane star ora dedica 45-60 minuti al giorno allo yoga e al pilates. "Siamo onesti: non ho alcun interesse ad andare in spiaggia e assomigliare a The Rock", dice Jacob che in questo momento è in Australia con la famiglia, prima di partire ha finito di girare la seconda stagione di Euphoria e The Kissing Both 3.