The Kissing Booth 2: svelata la data di uscita del film Netflix

The Kissing Booth 2, sequel della commedia romantica con Joey King, ha finalmente una data di uscita su Netflix.

The Kissing Booth 2 ha una data di uscita: il 24 luglio su Netflix arriverà il sequel della commedia romantica che ha come protagonisti Joey King, Joel Courtney e Jacob Elordi.

La notizia è arrivata grazie a un intervento in diretta su YouTube delle tre star che hanno regalato ai fan questa anticipazione.

Nel 2018 The Kissing Booth ha conquistato il pubblico della piattaforma di streaming diventando uno dei film più visti negli Stati Uniti e a livello internazionale, ottenendo inoltre dei buoni dati per quanto riguarda il rewatch.

Al centro della storia del film c'è una studentessa del liceo, interpretata da Joey King, che si innamora del fratello maggiore del suo migliore amico. La sinossi ufficiale del sequel dichiara: "Le regole possono essere spezzate, e anche i cuori".

Nel cast ci sono anche Molly Ringwald, Meganne Young e Carson White, oltre ai nuovi arrivi Maisie Richardson-Sellers e Taylor Zakhar Perez.

La regia e la sceneggiatura di The Kissing Booth 2 sono firmate da Vince Marcello. L'adattamento dei romanzi di Beth Reekles può contare inoltre sul lavoro di Jay Arnold.