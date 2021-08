The Kissing Booth 3, su Netflix in streaming da oggi

È disponibile da oggi in streaming su Netflix The Kissing Booth 3, il terzo e ultimo capitolo della saga. Questa volta la protagonista dovrà prendere un'importante decisione in vista del college.

Arriva oggi su Netflix il terzo capitolo di The Kissing Booth: il film conclusivo della serie per giovani adulti è disponibile in streaming per tutti gli abbonati.

Torna la storia di Elle, alle prese con un'importante decisione da prendere: siamo durante l'estate prima del college, e la giovane deve scegliere se andare ad Harvard e trasferirsi dall'altra parte del paese con il suo ragazzo Noah (Jacob Elordi), o se avverare il suo desiderio di andare al college con la sua migliore amica Lee (Joel Courtney).

La serie di The Kissing Booth è stata tratta daila trilogia di Beth Reekles: il primo libro è stato pubblicato su Wattpad nel 2010 quando lei aveva 15 anni. Sebbene la critica l'abbia aspramente stroncato per via della trama che tratterebbe temi stereotipati e misogini, il primo capitolo è stato il film più rivisto su Netflix nel 2018.

The Kissing Booth 3, disponibile da oggi 11 agosto, vede alla sceneggiatura Jay Arnold e Vince Marcello, che ancora una volta è anche dalla parte della regia. Sul terzo film, ha dovuto lavorare col cast in Sud Africa, durante le riprese del primo sequel.

Si confermano nel cast anche Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers, Meganne Young e Molly Ringwald.