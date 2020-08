The King's Man e Nomadland: Disney annuncia la nuova data di uscita

Disney ha annunciato la nuova data di uscita di alcuni titoli tra cui gli attesi The King's Man e Nomadland, mentre Eternals non subisce posticipi.

The King's Man e Nomadland hanno ora una nuova data di uscita: il 26 febbraio 2021 e il 4 dicembre 2020 sugli schermi americani, mentre Eternals non subisce ulteriori spostamenti dopo quelli già annunciati.

Disney ha aggiornato i suoi progetti per quanto riguarda alcuni titoli, tenendo inoltre in considerazione la situazione delle sale cinematografiche americane attualmente in continua evoluzione.

Walt Disney Studios ha quindi stabilito che The King's Man - Le origini debutterà il 26 febbraio 2021, non più il 18 settembre 2020. Il progetto si scontrerà ai box office con Without Remorse di Paramount Pictures.

Il lungometraggio di Matthew Vaughn racconta la storia di criminali e tiranni che stanno progettando una guerra che potrebbe far sparire dalla Terra milioni di persone. Un uomo deve quindi correre contro il tempo per provare a fermarli, mentre si forma il gruppo segreto le cui avventure sono già state portate sul grande shermo da Matthew Vaughn.

Nel cast Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Bruhl, Djimon Hounsou e Charles Dance.

Nomadland verrà invece distribuito dal 4 dicembre, data in cui debutterà anche The Empty Man di 20th Century Studios.

Eternals debutterà il 12 febbraio 2021 e il film della Pixar Luca arriverà nelle sale americane il 18 giugno 2021.