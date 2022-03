The King's Man - Le origini in blu-ray, la recensione: uno show audio-video ma soprattutto strepitosi extra

La recensione di The King's Man - Le origini in blu-ray: il prodotto Disney sfodera come di consueto un reparto tecnico di alta qualità, ma la vera sorpresa sono le oltre due ore di contenuti speciali.

The King's Man - Le origini: Ralph Fiennes in una scena del film

L'agenzia di intelligence indipendente Kingsman è ormai nota nel mondo del cinema grazie ai primi due film di successo. Ma come è nata? Ce lo dice il film di Matthew Vaughn che ci porta nella Gran Bretagna all'epoca della Prima Guerra Mondiale e che ora è appena uscito in homevideo. E come vedremo nella recensione di The King's Man - Le origini in blu-ray, lo spettacolare film che rivela come lo straordinario progetto sia nato grazie a Orlando Oxford (interpretato da Ralph Fiennes), ha avuto un egregio trattamento da Walt Disney Studios Home Entertainment. Noi abbiamo potuto analizzare l'edizione blu-ray, tecnicamente eccellente ma anche sorprendentemente ricca di extra.

Il video: dettaglio al top e un croma tipico da Prima Guerra Mondiale

Difficile che un prodotto homevideo targato Disney non sia appagante sul piano visivo. E infatti anche il blu-ray di The King's Man - Le origini soddisfa in pieno le attese, quantomeno per quelli che sono gli standard HD, perché abbiamo la sensazione che la versione 4K UHD (comunque in commercio con una steelbook) possa offrire ancora qualcosa in più sul piano cromatico, oltre che ovviamente su quello della definizione. Ma torniamo sul blu-ray che abbiamo analizzato per dire che il quadro è sempre nitido e offre un dettaglio di alta qualità, ricco di particolari nei costumi, nella scenografia, sui primi piani e nei trucchi dei personaggi (soprattutto quello di Rasputin), oltre che caratterizzato da una suggestiva profondità.

The King's Man - Le origini: Harris Dickinson in una scena d'azione

Il contrasto è ben calibrato, le immagini si fanno appena un po' morbide in qualche circostanza, soprattutto quando c'è molta CGI, e danno una sensazione di maggior piattezza in qualche scena scura, ma si tratta di lievi cali fisiologici dovuti al girato e alle potenzialità del formato, che comunque sono sfruttate quasi al massimo. Anche le scene più frentiche sono fluide e scorrevoli, mentre il croma è scoppiettante con colori vivaci, ma mai in modo esagerato, anzi c'è una certa piacevole sobrietà che richiama un po' i primi anni del Novecento, epoca in cui si svolge il film. Ma siamo certi che lo step successivo con l'HDR possa proporre ancora più intensità e brillantezza cromatica soprattutto nei paesaggi.

The King's Man - Le origini: Ralph Fiennes in una scena d'azione

The King's Man - Le origini, la recensione: Da vedere, in attesa del prossimo James Bond...

L'audio: un vortice sonoro tra esplosioni, spari e combattimenti

The King's Man - Le origini: Ralph Fiennes in una sequenza del film

Per quanto concerne l'audio, la traccia italiana è in un Dolby Digital Plus 7.1 scoppiettante e sicuramente adeguato a godersi i tanti momenti movimentati del film e le avventure dei protagonisti. Come spesso capita in queste occasioni, la traccia inglese in DTS HD 7.1 offre qualcosina in più, ma non siamo comunque a un divario davvero rilevante. Assolutamente godibili anche nella nostra lingua le scene più spettacolari, come quella dei combattimenti, ricche di effetti panning, precisione e incisività dall'asse posteriore e un soddisfacente apporto dei bassi, soprattutto in occasione di esplosioni, spari e motori rombanti.

The King's Man - Le origini: Harris Dickinson in una scena

Il dialogo è pulito, la colonna sonora di Dominic Lewis e Matthew Margeson è corposa e coinvolgente e chiama in causa tutti i diffusori. La traccia originale vanta sicuramente una maggior ricchezza di effetti nei momenti più tranquilli, e una discreta dose di energia in più in quelli più roboanti, soprattutto sul piano del microdettaglio e della resa dei bassi, ma come detto non siamo poi distantissimi dall'ascolto in italiano.

Ralph Fiennes su The King's Man - Le origini: "Un vero gentiluomo pensa prima agli altri"

Extra da applausi con oltre due ore di materiale

The King's Man - Le origini: una scena d'azione

Super anche il reparto dedicato agli extra, con più di 130 minuti di materiale. Il pezzo forte è The King's Man: il grande gioco ha inizio, un lungo documentario di ben 90 minuti complessivi diviso in sei segmenti che coprono ogni aspetto della produzione del film. In particolare Vaughn rivela che stava pensando a una serie TV per questo racconto sulle origini di The Kingsman, poi si entra nel dettaglio con interviste a cast e troupe, filmati dietro le quinte, fotografie storiche e altro ancora.

The King's Man - Le origini: Gemma Arterton in una scena

Vediamo nel particolare le sei sezioni: Una generazione perduta vede cast e realizzatori del film ripercorrere il processo che ha portato a esplorare le origini dell'agenzia di intelligence Kingsman; Gli Oxford e i cattivi è un focus sui nuovi personaggi; Tutto il mondo è un palcoscenico racconta la minuziosa ricostruzione dell'epoca del film attraverso interviste, footage, artwork e dettagli dal set; Strumenti di guerra analizza le tecnologie analogiche da spia e le armi diffuse all'inizio del Ventesimo Secolo, nonché il lavoro degli stuntman; La fortuna aiuta gli audaci approfondisce il lavoro sulla colonna sonora e il sound design; Lunga vita alla Kingsman è l'esperienza vissuta durante le riprese raccontata da cast e filmaker.

The King's Man - Le origini: Valerie Pachner in una scena

Poi, oltre al trailer, troviamo altre due featurette. Terra di Nessuno: analisi scena del duello all'arma bianca (16') è un focus dettagliato su come è stata realizzata questa spettacolare sequenza a partire dal processo creativo per poi entrare nel dettaglio con prove, interviste, storyboard, filmati dal set, concept art ed effetti speciali. A chiudere La memoria e la ricerca di uno scopo (26' e mezzo), che non riguarda il film, ma è un interessante approfondimento sulle organizzazioni Royal British Legion e Help for Heroes, due strutture che si prendono cura del recupero e dell'occupazione di soldati e veterani militari, che trovano conforto in questi enti per le loro ferite e i loro traumi.