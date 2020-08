The King's Man - Le Origini: il film conterrà qualche indizio su Kingsman 3?

Il regista Matthew Vaughn sta per portare sul grande schermo The King's Man, prequel della saga Kingsman che potrebbe portare alla luce indizi per un terzo capitolo.

Matthew Vaughn, regista della saga Kingsman, sta per tornare con un prequel intitolato The King's Man, film che si svolge decenni prima degli avvenimenti delle due pellicole precedenti, uscite rispettivamente nel 2014 e nel 2017, che potrebbe anticipare qualche indizio su un possibile Kingsman 3.

The King's Man - Le origini, un primo piano di Ralph Fiennes

In una recente intervista con Empire Magazine, il regista di The King's Man - Le origini ha parlato dell'atteso prequel, che esplorerà le origini dell'agenzia di spionaggio sullo sfondo della prima guerra mondiale. Nonostante sia ambientato nel passato, secondo Matthew Vaughn il film potrebbe contenere indizi per un possibile Kingsman 3:

"Abbiamo piantato le radici per quello che sta per accadere in Kingsman 3 in tutto il film. E sarà molto diverso dai precedenti. Ancora non so se dirigerò io l'ultimo capitolo, ma ci sto seriamente pensando. Vedremo"

Kingsman 3, però, non è ancora in lavorazione né il cast dei primi due film ha confermato un possibile ritorno nella saga. per il momento vedremo come sarà accolto in sala The King's Man, in uscita nei cinema del Regno Unito il prossimo settembre.

Come anticipato, la trama sarà ambientata agli inizi del novecento, introducendo una nuova generazione di eroi e raccontando le origini dell'agenzia di spionaggio, includendo figure ed eventi storici come Rasputin e l'assassinio di Franz Ferdinand. Nel cast ci saranno Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Tom Hollander.