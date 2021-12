The King's Man: il final trailer punta l'attenzione sui villain

The King's Man, dopo molti posticipi, arriverà nei cinema tra qualche giorno e il final trailer regala nuove scene con al centro i villain.

The King's Man, dopo molti ostacoli e posticipi, arriverà nei cinema il 29 dicembre e il final trailer regala delle sequenze inedite con al centro i villain della storia portata sul grande schermo dal regista Matthew Vaughn.

Nel video si regalano moltissime sequenze d'azione e si dà tanto spazio ai villain che sono coinvolti nella storia, ispirati a personaggi storici realmente esistiti come Rasputin.

Il film The King's Man - Le origini è il terzo film diretto da Matthew Vaughn ispirato al fumetto di Mark Millar e Dave Gibbons.

Il lungometraggio diretto da Vaughn racconta la storia di criminali e tiranni che stanno progettando una guerra che potrebbe far sparire dalla Terra milioni di persone. Un uomo deve quindi correre contro il tempo per provare a fermarli, mentre si forma il gruppo segreto le cui avventure sono già state portate sul grande schermo.

Nel cast Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Bruhl, Djimon Hounsou e Charles Dance.