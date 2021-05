The Kingdom: Lars Von Trier riunisce il cast originale per una terza e ultima stagione

Confermato il cast originale di The Kingdom - Il regno; la terza stagione della serie di culto, diretta da Lars Von Trier, sarà in lavorazione per tutta l'estate a Copenhagen.

La notizia del ritorno di The Kingdom - Il regno è stata accolta con entusiasmo dai fan di Lars von Trier.

Adesso da Variety anche arriva anche la conferma del ritorno del cast quasi al completo: Bodil Jørgensen, Ghita Nørby, Nicolas Bro, Peter Mygind e Søren Pilmark riprenderanno i loro ruoli. Altri attori più noti si aggiungeranno a breve. Tra i nuovi arrivi, Nicolas Bro e Bodil Jørgensen che interpreterà la sonnambula Karen.

The Kingdom Exodus sarà composto da cinque episodi della durata di 60 minuti ciascuno e dovrebbe debuttare nel corso del 2022. Al centro della storia troveremo Karen, impegnata a cercare risposte alle domande irrisolte della serie per salvare l'ospedale da un triste destino. Una notte, mentre è profondamente addormentata, Karen vaga nell'oscurità e inspiegabilmente finisce davanti all'ospedale. Le storie di fantasmi sull'ospedale costruito sopra i vecchi stagni di Copenaghen, dove il male ha messo radici e la scienza medica combatte una lotta quotidiana con se stessa, dove gli svedesi maledicono i danesi e il misterioso e inspiegabile si fondono insieme in un misto di orrore e humor.

La serie di culto, diffusa in forma di film di cinque ore in molti territori, in origine doveva essere composta da tre stagioni, ma il progetto non fu mai completato a causa della morte di due membri chiave del cast, Ernst-Hugo Järegård e Kirsten Rolffes.

Lars von Trier ha firmato la sceneggiatura della terza stagione di The Kingdom - Il Regno di nuovo insieme a Niels Vørse e dirigerà tutti e cinque gli episodi sotto il titolo di The Kingdom Exodus. La serie dovrebbe tornare a concentrarsi sulle questioni irrisolte dell'ospedale di Copenhagen oltre a riaccendere vecchie faide tra svedesi e danesi.