The Kingdom: la serie ospedaliera di Lars Von Trier tornerà per una terza e ultima stagione

The Kingdom - Il regno, la serie tv ospedaliera firmata da Lars von Trier ambientata nel reparto di neurochirurgia di un ospedale di Copenhagen, in onda per due stagioni negli anni '90, avrà una terza e ultima stagione composta da cinque episodi che verranno girati nel 2021.

THE GATE TO THE KINGDOM IS OPENING . . . . . . The third season of Lars von Trier’s legendary series about good and evil... Pubblicato da Lars von Trier su Giovedì 17 dicembre 2020

La serie di culto, diffusa in forma di film di cinque ore in molti territori, in origine doveva essere composta da tre stagioni, ma il progetto non fu mai completato a causa della morte di due membri chiave del cast, Ernst-Hugo Järegård e Kirsten Rolffes. Al momento Zentropa, che produce lo show, ha mantenuto il segreto sui dettagli dei nuovi episodi che vedranno l'arrivo di nuovi personaggi e il ritorno dei vecchi.

Lars von Trier ha firmato la sceneggiatura della terza stagione di The Kingdom - Il Regno di nuovo insieme a Niels Vørse e dirigerà tutti e cinque gli episod sotto il titolo di The Kingdom Exodus. La serie dovrebbe tornare a concentrarsi sulle questioni irrisolte dell'ospedale di Copenhagen oltre a riaccendere vecchie faide tra svedesi e danesi.

Dal Dogma 95 a Nymphomaniac: Tutte le provocazioni di Lars von Trier

Ecco il criptico comunicato diffuso da Lars von Trier: "I confini arrivano in molte forme; possono essere disegnati dai governanti con righelli su fogli di carta bianchi (spesso invisibili alle possibilità di visitare le vere location geografiche). Le linee dei confini possono essere illustrative, se non fittizie e decisamente meschine; possono essere tracciate con un delicato colore rosso, praticamente invisibile, e forse perfino come una linea tratteggiata, quasi a indicare scuse o addirittura vergogna. Tuttavia, le linee sono lì in numero inconcepibile, e insieme costituiscono quei 'territori' che gli abitanti sono abbastanza forti da difendere. entrare e uscire comporta spesso violenza per ogni visitatore che si aspetta di fare ritorno dopo aver concluso i suoi affari. Sulla Terra, "la Macchina che fa girare tutto (tutta la vita, cioè)" dipende dai conflitti che le linee provocano. Se Exodus significhi entrare o uscire dipende dal punto di vista da cui si osserva il confine, ma la parola descrive semplicemente un gran numero di individui che attraversano insieme una linea disegnata a matita. Perché? C'è uno squilibrio tra bene e male! Il limite è stato raggiunto, almeno nel Regno... Ma non posso testimoniare che sarà facile e incruento aprire le sette serrature astrali del mondo contemporaneamente con sangue del dottore."

Oltre alla nuova stagione, che dovrebbe uscire localmente in streaming sulla piattaforma danese Viaplay nel 2022, è in programma l'uscita della versione restaurata di tutti e otto gli episodi di The Kingdom.

Nel 2004 le prime due stagioni sono state riviste da Stephen King nella serie americana in 13 episodi Kingdom Hospital.