The King: Timothée Chalamet nella prima foto del film

The King è il film con protagonista Timothée Chalamet, ritratto nella prima foto ufficiale, diretto da David Michôd e in arrivo su Netflix dopo la presentazione Fuori Concorso a Venezia 2019.

Il progetto è ispirato alle opere di William Shakespeare in cui si racconta la storia di Enrico V e, per ora, non è stata annunicata la data in cui sarà disponibile in streaming.

In The King Timothée Chalamet interpreta il futuro re Enrico V, mostrato dopo la morte del fratello in battaglia, prima della sua incoronazione che lo porterà a guidare l'Inghilterra in una potenziale guerra con la Francia. Enrico V (1387-1422), uno dei più celebri sovrani della storia inglese, guidò due invasioni vittoriose della Francia, compresa la celebre battaglia di Agincourt (1415).

Ecco la foto:

The King: Timothée Chalamet in una foto del film

Robert Pattinson interpreta il cattivo del film, il Delfino erede del trono di Francia.

Tra gli interpreti troviamo, inoltre, Ben Mendelsohn, Sean Harris, Lily-Rose Depp e Tom Glynn-Carney. Joel Edgerton e David Michôd hanno co-firmato la sceneggiatura del film prodotto da Netflix con Plan B, compagnia di proprietà di Brad Pitt. The King approderà su Netflix nel corso del 2019.

Chalamet sarà inoltre protagonista, a dicembre, del nuovo adattamento cinematografico del romanzo Piccole Donne, scritto da Louisa May Alcott, che ha alla regia Greta Gerwig, con cui ha già collaborato in occasione del film Lady Bird.