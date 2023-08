Il Re, un esperto di Medioevo boccia il film Netflix: 'Robert Pattinson sembra un mucchio di spazzatura'

Un esperto di armi e armature medievali ha bocciato su tutta la linea il period movie Netflix del 2019 Il Re e il look di Robert Pattinson.

Un esperto di armi e armature medievali ha analizzato le scene del film Netflix Il Re, bocciando su tutta la linea il personaggio di Robert Pattinson. Uscito nel 2019 e basato sull'opera di William Shakespeare, Il Re è diretto da David Michôd e vede protagonista Timothée Chalamet nei panni del Principe di Galles, poi Re Enrico V d'Inghilterra. Pattinson appare nell'epopea medievale nel ruolo di Louis de Guyenne, Delfino di Francia, reduce dalla sconfitta nella battaglia di Agincourt del 1415.

Il Re: una scena del film con Robert Pattinson

Tobas Capwell, il curatore di armi e armature presso la Wallace Collection di Londra, giudica l'accuratezza storica de Il Re in un recente video condiviso da Insider su YouTube in cui, oltre ad analizzare vari aspetti della Battaglia di Agincourt, critica l'armatura che Robert Pattinson indossa durante il tentativo del suo personaggio di combattere da solo, che non è assolutamente fedele all'epoca. Alla fine assegna al film un devastante 1 su 10. Ecco e sue parole:

"Il povero Robert Pattinson sembra un mucchio di spazzatura. Questo è un guazzabuglio. Ci sono un paio di elementi, le spalle e il corpetto, che sono vagamente in stile XV secolo, ma sono di una generazione troppo tarda per Agincourt. Il suo elmo è semplicemente ridicolo. Voglio dire, ha un profilo vagamente cinquecentesco, ma si adatta male, è troppo grande, è goffo".

Di cosa parla Il Re

Il principe Hal, che poco ama la vita di corte e gli intrighi politici, si ritrova a essere incoronato Re Enrico V in seguito alla morte del padre. Dovrà fare i conti con la vita dalla quale ha sempre voluto fuggire, esplorare le politiche di corte e la guerra lasciatagli in eredità dal padre, insieme alle emozioni del suo passato e affrontare il rapporto con il suo amico e mentore, il cavaliere in declino John Falstaff.

La vicenda è ambientata nel 1413 e segue la figura storica di Enrico V. Prima della morte di suo padre, il giovane "Hal" si è allontanato dalla corte, ribellandosi ai suoi doveri in quanto Principe Ereditario della Corona, andando a vivere nei pressi del mercato della carne a Londra, nella strada di Eastcheap insieme al suo migliore amico e mentore, il Cavaliere in declino John Falstaff, un uomo che ha ormai perso lo smalto dei suoi anni migliori e ha una dipendenza dall'alcol.