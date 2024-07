The Kardashians 6: Disney+ annuncia il rinnovo della serie

Il reality show The Kardashians ha ottenuto il rinnovo da parte di Disney+ e tornerà quindi sugli schermi con la stagione 6.

I fan della famiglia Kardashian potranno continuare a seguire la vita delle proprie beniamine: Disney+ ha infatti annunciato il rinnovo della serie per la stagione 6.

La piattaforma di streaming ha infatti ordinato la produzione di altri venti episodi del progetto realizzato per Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale.

Gli eventi mostrati nello show

Nella quinta stagione, proprio quando sembrava che la loro vita non potesse essere più frenetica, la famiglia Kardashian Jenner corre ancora più veloce. Dalle carriere sul grande schermo alla cura dei bambini, la famiglia continua a superare tutte le aspettative.

Le telecamere dello show hanno quindi ripreso Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie mentre affrontano le conflittuali dinamiche tra sorelle, il tutto sotto l'occhio vigile dell'amata madre, Kris.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l'executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer. Anche Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner sono produttrici esecutive.

Halle Berry, Glenn Close, Kim Kardashian: tris di star per il nuovo legal drama di Ryan Murphy

Dalla realtà alla finzione

Kim Kardashian, recentemente, si è messa alla prova come attrice in occasione della nuova stagione della serie antologica American Horror Story, intitolata Delicate. Le puntate erano ispirate al romanzo Delicate Condition, scritto da Danielle Valentine. Tra le pagine si racconta una storia che viene descritta come una versione aggiornata di Rosemary's Baby. La protagonista del libro sarà infatti una donna convinta che una presenza oscura voglia porre fine alla sua gravidanza.

La star dei reality ha avuto il ruolo di Siobhan Corbyn accanto all'attrice Emma Roberts che ha interpretato Anna Victoria Alcott.