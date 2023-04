The Kardashians 3: ecco il trailer ufficiale e la key art della nuova stagione, dal 25 maggio su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art di The Kardashians 3: la nuova stagione approderà sulla piattaforma streaming dal 25 maggio

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art della terza stagione di The Kardashians, la tanto attesa serie originale. Come precedentemente comunicato dalla piattaforma streaming, la serie debutterà il 25 maggio 2023 e ci saranno nuovi episodi ogni giovedì.

Come si può vedere nella clip sottotitolata in italiano, la nuova stagione di The Kardashians affronterà argomenti molto delicati. Tra questi, il divorzio di Kim Kardashian e Kanye West, evento che ha fatto molto rumore sui giornali specializzati, anche a causa degli attacchi social del rapper alla moglie e alla sua famiglia.

Inoltre, il video mostra come la serie si concentri anche sulla salute di Khloé Kardashian, la sorella minore di Kim, colpita da un melanoma. La ragazza ha subito un intervento chirurgico alla guancia per rimuoverlo.

Il reality televisivo statunitense The Kardashians segue le vicende personali e professionali della famiglia allargata Kardashian-Jenner. La serie, che ha debuttato il 14 aprile 2022, è disponibile sul servizio di streaming Hulu e ha fatto seguito alla precedente serie Al passo con i Kardashian, terminata quasi un anno prima.

I protagonisti principali della serie sono le sorelle Kourtney, Kim e Khloé Kardashian, le loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner e la madre Kris Jenner. Tra i personaggi di spicco della serie ci sono anche gli attuali e gli ex partner delle sorelle Kardashian, tra cui Travis Barker, Kanye West, Tristan Thompson e Scott Disick.

La sinossi ufficiale della terza stagione di The Kardashians recita: "Le telecamere tornano a riprendere Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie che invitano i telespettatori a entrare nelle loro vite mentre affrontano la maternità, la genitorialità e la costruzione del proprio impero. Il loro legame sarà messo alla prova e sorgeranno tensioni, ma come famiglia resteranno unite attraverso la tempesta".