The Kardashians, prolungato l'accordo: saranno realizzate più stagioni della serie

Secondo quanto rivelato, Disney+ avrebbe prolungato l'accordo per realizzare più stagioni di The Kardashians, la serie con Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie.

Disney+ ha prolungato l'accordo stabilito in precedenza, annunciando il rinnovo dell'amatissima serie The Kardashians di Fulwell 73 Productions. La famiglia più famosa degli Stati Uniti tornerà quindi con altri 20 episodi che offriranno un accesso completo alle loro vite: Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare la verità sulle loro storie.

La terza stagione debutta il 25 maggio su Disney+ con episodi inediti ogni giovedì. In questa stagione, le telecamere tornano a riprendere Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie che invitano i telespettatori a entrare nelle loro vite mentre affrontano la maternità, la genitorialità e la costruzione del proprio impero. Il loro legame sarà messo alla prova e sorgeranno tensioni, ma come famiglia resteranno unite attraverso la tempesta.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l'executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner e produttore esecutivo. Anche Kris Jenner, Kourtney Kardashian Barker, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner sono produttrici esecutive.