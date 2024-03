Kim Kardashian sarà protagonista e produttrice del nuovo thriller Amazon

Nuovo progetto di alto profilo per l'imprenditrice e attrice, questa volta in collaborazione con gli MGM Studios di Amazon

Amazon MGM Studios si è aggiudicata un thriller senza titolo scritto dalla showrunner di Gossip Girl Natalie Krinsky e che vedrà Kim Kardashian protagonista e produttrice. Anche Bruna Papandrea della Made Up Stories produrrà, insieme alla Krinsky.

Secondo le fonti, Amazon era uno dei cinque studios in lizza. Dopo essersi aggiudicata il progetto, fonti vicine allo studio affermano che potrebbe essere possibile un piano di distribuzione nelle sale, anche se nulla è confermato dato che ci troviamo ancora nelle fasi iniziali di sviluppo.

La Kardashian dovrebbe avere un ruolo importante nel marketing, proprio come sta già facendo con The Fifth Wheel per Netflix.

Nell'ultimo anno la Kardashian ha aumentato i suoi impegni nella recitazione e ha partecipato a incontri generali con scrittori e produttori, e la Krinsky è stata una delle prime. Il tutto fa parte di un piano per sponsorizzare la Kardashian, che comprende anche The Fifth Wheel, di Paula Pell e Janine Brito, e naturalmente la sua serie reality The Kardashians.

La nota imprenditrice è anche reduce da un ruolo di primo piano nell'ultima stagione di American Horror Story di FX, che ha riscosso un grande successo. Adesso, la sfida successiva sarà quella di vederla in un film.

Per quanto riguarda la Krinsky, nel corso degli anni ha lavorato in diverse Writers' Room di alto profilo, tra cui quelle di Gossip Girl e Grey's Anatomy. Di recente ha fatto il suo debutto alla regia con La galleria dei cuori infranti per la Sony Pictures, da lei anche scritto.

Made Up Stories continua a essere una delle case di produzione più attive, con cinque serie prodotte nel 2022, tra cui Frammenti di lei di Netflix con Toni Collette e Anatomia di uno scandalo con Sienna Miller e Michelle Dockery; l'antologia Roar per Apple TV+ con Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever e Alison Brie; il dramma sulla pallacanestro femminile di Spectrum Originals Long Slow Exhale, con Rose Rollins e la commedia romantica Wolf Like Me con Isla Fisher e Josh Gad per Peacock che ha debuttato con la seconda stagione nell'ottobre 2023.