Halle Berry, Glenn Close, Kim Kardashian: tris di star per il nuovo legal drama di Ryan Murphy

Nuovo progetto in vista per Ryan Murphy che lavorerà da produttore ad un nuovo legal drama insieme a 20th Television e Kim Kardashian, dal titolo All's Fair. Al progetto si sono aggiunte due grandi star di Hollywood come Glenn Close e Halle Berry.

Come prassi per gli show di Ryan Murphy, i ruoli delle due dive non sono ancora stati annunciati e rimarranno presumibilmente misteriosi fino all'ultimo. Halle Berry e Glenn Close sono state coinvolte anche come produttrici esecutive.

Legal drama

All's Fair è descritto come un procedural patinato e sexy, nel quale Kardashian, che ha lavorato con Ryan Murphy nell'ultima stagione di American Horror Story, interpreta una delle migliori avvocate divorziste in uno studio legale di sole donne a Los Angeles.

Halle Berry in una scena di Moonfall

I creatori della serie sono Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken. All's Fair sarà il primo ruolo in una serie tv per Halle Berry dai tempi di Extant nel 2015. Tra i lavori recenti dell'attrice premio Oscar troviamo Moonfall, Bruised - Lottare per vivere, John Wick: Capitolo 3 e Kingsman - Il cerchio d'oro.

Glenn Close è vincitrice di due Emmy consecutivi, nel 2008 e nel 2009 per un altro legal drama di successo Damages.

Nominata otto volte al premio Oscar, l'ultima volta per Elegia americana di Ron Howard, senza mai riuscire a vincere l'ambita statuetta, Glenn Close ha recitato di recente in un altro lavoro per la tv, The New Look, al fianco di Ben Mendelsohn e John Malkovich, e nella serie Teheran, insieme a Niv Sultan. Ryan Murphy dopo aver trovato il grande successo con American Horror Story è pronto a replicare con un nuovo ambizioso progetto per il piccolo schermo. La presenza di due star come Halle Berry e Glenn Close potrebbe essere un punto di partenza decisivo per conquistare le attenzioni del pubblico.