The Judge, Robert Duvall non voleva girare "quella scena in cui se la fa addosso"

Robert Duvall aveva paura di interpretare Joseph Palmer in The Judge a causa della scena in cui l'anziano magistrato se la fa addosso nel bagno di casa sua.

In The Judge, Robert Duvall interpreta Joseph Palmer, un magistrato anziano che, a causa degli effetti collaterali della chemioterapia, è costretto a convivere con l'incontinenza. L'attore americano pensò perfino di rifiutare la parte a causa di una scena del film che tratta questo argomento: Duvall inizialmente non voleva girarla.

The Judge: Robert Duvall nei panni del giudice Joseph Palmer in una scena del film

Durante un'intervista Robert ha dichiarato: "Un vecchio che se la fa addosso? No, non voglio farlo. Poi il mio agente, Nigel Meiojas, mi ha convinto ad accettare la parte, se non fosse stato per lui probabilmente avrei detto di no."

"Inizialmente la scena mi ha intimorito molto, ma alla fine l'abbiamo girata in sole due take. È stato molto difficile convincermi a farlo. Sai, alcuni attori potrebbero trattenersi per motivi di vanità, ma io mi sento come se fossi il tipo di persona che dice 'beh, se è quello che ci vuole, se il film ha bisogno di questo, facciamola e facciamola bene'". Ha continuato il leggendario attore americano.

The Judge: Robert Downey Jr. con Robert Duvall in una scena del film

In seguito Duvall ha parlato di quanto la scena lo abbia toccato da vicino, a proposito del suo stesso futuro: "Ci ho pensato spesso, devo ammetterlo, però mia moglie si prende cura di me e io cerco di mantenermi in forma. Mio fratello minore è morto di cancro, ha avuto una malattia e so che è una cosa piuttosto terribile. Ma cerco ogni giorno di affrontare la giornata in modo positivo, non voglio pensarci troppo."