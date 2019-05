The Judge, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 1 maggio arriva The Judge su Netflix: disponibile in streaming il court drama del 2014 con Robert Downey Jr e Robert Duvall.

Maggio è appena iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è The Judge, il film drammatico del 2014 con Robert Downey Jr e Robert Duvall.

Nella pellicola, diretta da David Dobkin (2 single a nozze), Robert Downey Jr. interpreta Hank Palmer, avvocato in una grande città che torna nei luoghi della sua infanzia dove il padre (Robert Duvall), giudice della cittadina con cui non ha più rapporti da anni, è sospettato di omicidio. Hank decide allora di scoprire la verità e in questo doloroso percorso ricostruisce i legami con la famiglia da cui si era allontanato anni prima.

Robert Downey Jr. e Robert Duvall in The Judge

Agli Academy Awards 2015, The Judge si è presentato con una nomination al Miglior Attore Non Protagonista per Duvall (a 84 anni il più anziano nominato agli Oscar di sempre), che però è stato battuto dalla performance pigliatutto del J.K. Simmons di Whiplash. Il regista David Dobkin ha dichiarato che sia lui sia Robert Downey Jr. volevano che, all'inizio del film, Hank Palmer fosse il più simile possibile al Tony Stark del Marvel Cinematic Universe, così da giocare con le aspettative del pubblico. Nel cast di The Judge anche Vera Farmiga, Vincent D'Onofrio, Billy Bob Thornton e Jeremy Strong.

