The Jesus Rolls: la data di uscita italiana dello spinoff de Il Grande Lebowski

The Jesus Rolls ha una data di uscita in Italia: l'atteso spinoff de Il Grande Lebowski con protagonista John Turturro arriverà nei cinema il prossimo 17 ottobre.

Per il ritorno di Jesus Quintana, il campione di bowling più irriverente di sempre, conosciuto ne Il Grande Lebowski dei fratelli Coen, John Turturro non si è solo calato nei suoi panni a 21 anni di distanza, ma ha voluto fare le cose in grande, scrivendo e dirigendo lo spinoff Jesus Rolls - Quintana è tornato.

Una commedia irriverente, in cui un trio di disadattati (John Turturro, Bobby Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato di pistola. Il loro viaggio si trasformerà presto in una fuga continua, dal parrucchiere, dalla legge e dalla società, durante la quale si svilupperà una particolare dinamica, che da amicizia accidentale evolverà in una storia d'amore fuori dagli stereotipi convenzionali.

Straordinario il cast che, oltre ai 3 protagonisti, può contare anche su nomi come Susan Sarandon, Jon Hamm, Sonia Braga e sulla partecipazione straordinaria di Christopher Walken.

Jesus Rolls sarà distribuito nelle sale da Europictures a partire da giovedì 17 ottobre 2019.