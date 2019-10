John Turturro su Jesus Rolls: "Quintana è un profeta del risveglio sessuale"

Jesus Rolls: John Turturro in un primo piano

Jesus Quintana è tornato: a 20 anni di distanza da Il grande Lebowski, film diventato di culto, John Turturro torna a indossare i panni viola e aderenti del personaggio, che ha creato per la pellicola dei fratelli Coen, in Jesus Rolls - Quintana è Tornato!, nelle sale italiane dal 17 ottobre.

Scritto, diretto e ovviamente interpretato da John Turturro, Jesus Rolls - Quintana è tornato ci mostra cosa è successo a Jesus Quintana una volta uscito di prigione: con lui l'amico Petey, che ha il volto di Bobby Cannavale. Come abbiamo spiegato nella nostra recensione di Jesus Rolls - Quintana è tornato, oltre a essere un sequel di Il grande Lebowski, Jesus Rolls è anche un remake della commedia francese del 1974 I santissimi, di Bertrand Blier.

Jesus Rolls - Quintana è tornata: John Turturro in una scena del film

John Turturro e Bobby Cannavale hanno presentato il film a Roma, dove li abbiamo incontrati. Questa volta la palla da bowling aveva un gusto diverso? "Credo che la palla avesse un sapore migliore la prima volta" ci ha detto il regista e attore, proseguendo: "Questa volta dovevo farlo, la prima l'ho fatto all'ultimo minuto. Ho pensato: palla, lingua, facciamo qualcosa...Non lo so: a volte quando fai una cosa del genere è perché ti stai divertendo e vuoi far ridere anche gli altri."

La video intervista a John Turturro e Bobby Cannavale

Jesus Quintana messia del risveglio sessuale

In Jesus Rolls Quintana dà continuamente consigli per avere una vita sessuale appagante: ci sono le basi per pensare a uno show dal titolo Sexual life with Jesus: "Lo farei, farei un talk show. Il nome potrebbe essere La seconda venuta. Ci sarebbe anche Bobby. Se facessi uno show come Jesus non avrei molti vestiti addosso e ci sarebbe Bobby con donne tutte diverse. E lo vedremmo sperimentare. Io farei la voce narrante e Bobby sperimenterebbe cose diverse. Fantastico. E ogni tanto mi farei coinvolgere. Ha condiviso un sacco di cose con me in questi anni. Se vivrò abbastanza a lungo, quando sarò davvero molto vecchio scriverò la sua biografia non autorizzata. Prima gliela farò leggere però. È davvero molto divertente. È il più simpatico!"

Jesus Rolls - Quintana è tornata: una scena con Audrey Tautou, Bobby Cannavale e John Turturro

"Jesus dal punto di vista sessuale è avventuroso, ma gli interessa anche dare piacere all'altra persona. Cerca di aiutarla se ha un problema. Ad alcuni uomini non interessa. Se invece te ne preoccupi credo che questo cambi la dinamica della relazione. Credo ci sia qualcosa di, magari non eroico, ma di coraggioso nel tentativo, nel provarci. I consigli di Jesus sarebbero quindi sicuramente essere liberi e di provarci."